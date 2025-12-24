 Reggio. Il Rotaract accende la solidarietà, un sostegno concreto alla 'Casa di Benedetta'

mercoledì 24 Dicembre 2025 - 09:49

L'iniziativa "The Christmas Show", è un format solidale ideato dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38

RGGIO CALABRIA – il Teatro Odeon di Reggio Calabria ha ospitato la terza edizione di “The Christmas Show”, un format solidale ideato dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38. L’iniziativa, ormai un appuntamento fisso per il Club guidato dalla presidente Paola Morabito, mira a coniugare lo spettacolo natalizio con l’impegno civico e il sostegno al territorio.

Il fulcro della serata è stata la raccolta fondi per l’Associazione Abakhi O.d.V., impegnata nell’acquisizione dell’immobile che ospita la “Casa di Benedetta” (concesso dai Padri Monfortani). Il progetto nasce per onorare la memoria di Benedetta, figlia di un socio rotariano scomparsa prematuramente, trasformando il dolore in un servizio concreto per i giovani del territorio. La presidente Morabito ha confermato il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, definendo il contributo della comunità una “goccia” fondamentale per il mare della solidarietà.

La serata, presentata da Laura Pizzimenti e Pietro Fulco, ha visto l’alternarsi di diverse eccellenze artistiche: Corona Gospel Choir, Duo Harmonies, Fabiana Princi e l’Accademia Pentakaris. La scuola “In Punta di Piedi”. Alessandro Cartisano, referente dell’Associazione Abakhi, ha illustrato il valore sociale del progetto.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie a una vasta rete di partner e sponsor locali (dall’abbigliamento al settore vinicolo, dall’ottica all’impiantistica), a dimostrazione di come il tessuto imprenditoriale reggino risponda con compattezza alle chiamate del sociale.

