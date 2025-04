A Lipari la Giornata del Mare. Studenti a lezione di salvataggio

Gli studenti delle scuole di Lipari hanno partecipato ad una dimostrazione di salvataggio in mare, con la presenza della Guardia Costiera

LIPARI – Educazione ambientale, tutela del mare e salvaguardia di bagnanti e naviganti. Queste le tematiche al centro della “Giornata del Mare” che si è svolta a Lipari. L’evento, divenuto ormai tradizionale, è stato organizzato dalla Guardia Costiera di Lipari con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, dei volontari A.R.E. (Associazione Radioamatori Eoliani) e della Lega Navale.

All’incontro del 10 aprile hanno preso parte un gruppo di studenti delle scuole di Lipari, ai quali è stato mostrato come viene effettuato un soccorso in mare. Nel corso della dimostrazione sono stati attivati i droni dell’A.R.E. per il supporto alle attività di ricerca, mostrandone l’utilità in situazioni di emergenza legate al soccorso dei naufraghi.

Secondo appuntamento, invece, nella giornata del 13 aprile nel corso del quale i cittadini di Lipari hanno avuto l’occasione di visitare la motovedetta CP832. Si tratta di un mezzo dedicato alle attività di ricerca e soccorso ad ampio raggio. Numerose le partecipazioni registrate.