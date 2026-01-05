Basket School Messina, big match per l’Epifania contro la capolista Ragusa

Appuntamento martedì alle ore 18 al PalaTracuzzi, coach Sidoti: "Preoccupato dagli arbitraggi". In B Interregionale sconfitte Milazzo e Barcellona

MESSINA – Il giorno dell’Epifania segna l’inizio del 2026 per la EcoJump Messina Basket School, attesa al PalaTracuzzi da una sfida di grande fascino contro la capolista Virtus Ragusa. Un appuntamento importante per i giallorossi, chiamati a reagire dopo la sconfitta di Corato che ha chiuso il 2025, e pronti a vivere un’altra serata di basket di alto livello davanti al proprio pubblico.

Sarà anche la giornata che chiuderà, in posticipo, la 14ª giornata di Serie B Interregionale visto che tutte le altre partite sono già state giocate nel weekend. Si registrano le sconfitte di Svincolati Milazzo, in casa di Monopoli, e Barcellona, in casa di Molfetta, due formazioni della metà alta della classifica.

Sidoti presenta la sfida contro Ragusa

Coach Sidoti ha sfruttato la sosta per analizzare il cammino della squadra nella prima parte di stagione: “Ho soprattutto avuto tempo per riposarmi – dice – e anche per guardare con attenzione quanto è accaduto in queste prime tredici giornate di campionato. Al di là della forza di Ragusa, che ha una squadra molto solida e non a caso è prima in classifica, sono soprattutto preoccupato per alcuni arbitraggi che abbiamo subito nelle ultime settimane, sia in casa che in trasferta. Io, però, vorrei preparare le partite pensando esclusivamente all’avversario, come abbiamo fatto anche in questi giorni, senza dover pensare ad altri fattori. Come sta la squadra? Al rientro dalla sosta natalizia ho trovato un gruppo tranquillo, motivato e pronto a fare una grande prestazione. Per battere la capolista servirà una partita di altissimo livello”.

Alla vigilia della gara di Corato, Sidoti ha inoltre ricevuto un premio alla carriera nell’ambito dell’evento messinese “Le Stelle dello Sport”, riconoscimento accolto con particolare orgoglio: “Sono quarant’anni che alleno nei campionati nazionali ed è per me motivo di grande soddisfazione. Ringrazio i dirigenti del Coni e la presidente del Comitato regionale Cristina Correnti. È stato un bellissimo riconoscimento e spero di poter continuare ancora questa lunga carriera: domani saranno 1.124 panchine! Adesso obiettivo 1.500? Altri dieci anni? – continua Sidoti – Non credo sia possibile! Penso di smettere prima, anche se non ho ancora fissato il momento. Finché mi diverto vado avanti, ma credo anche che in alcune cose sia necessario ritrovare modelli del passato: questo campionato merita di essere credibile, senza alibi per nessuno”.

Come assistere al match

Palla a due di EcoJump Messina Basket School-Virtus Ragusa al PalaTracuzzi alle 18,00. Arbitri del match Arturo Tartamella di Erice e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle. Biglietti d’ingresso, al costo di 8€ (ridotto 3€), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 13, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine.

Risultati 14ª giornata

Brindisi – Mola 79-73

Academy Catanzaro – Castellaneta 90-67

Rende – Corato 71-72

Monopoli – Svincolati 77-70

Bari – Viola Reggio Calabria 83-98

Molfetta – Barcellona 76-73

Basket School Messina – Virtus Kleb Ragusa (in programma martedì 6 gennaio)

Riposava Matera

Classifica girone F

Ragusa 20

Brindisi, Monopoli, Viola Reggio Calabria 18

Matera, Molfetta 16

Basket School Messina, Svincolati Milazzo, Academy Catanzaro 14

Barcellona, Castellaneta 12

Corato 10

Mola, Adria Bari, Rende 4