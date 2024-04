A luglio torna il Sicily Beach Volley Summer Camp con atleti di fama internazionale

Dal 3 al 6 luglio l’iniziativa che unisce pallavolo, indoor e beach volley. Svelati gli ospiti: i coach Giannini e Mazzanti, l’ex capitano della Nazionale Serena Ortolani e i pallavolisti Saitta, Diamantini e Gottardo

VILLAFRANCA TIRRENA – Dopo il successo dello scorso anno la Sicily Beach Volley School ripropone anche per la prossima estate il Sicily Beach Volley Summer Camp. Quattro giorni sulla costa tirrenica per conoscere le bellezze del territorio e soprattutto per imparare i segreti della pallavolo da quattro campioni di fama internazionale. Il quartetto di super ospiti sarà guidato dall’esperto coach Romano Giannini, presente anche lo scorso anno, secondo allenatore di Civitanova e grande amico della società siciliana.

Alle sedute di pallavolo, che si terranno al “PalaCampagna” di Saponara, e contestualmente di beach volley, al “Centro Sicily” di Villafranca Tirrena nelle prime due giornate di mercoledì e giovedì, non mancheranno le attività per conoscere il territorio e quest’anno la novità è rappresentata dall’escursione sull’isola di Lipari fissata per il venerdì. Nell’ultima giornata di sabato poi un torneo tra i partecipanti al Camp per mettere a frutto quanto imparato. Nella giornata inaugurale anche la conferenza stampa di presentazione per conoscersi e più tardi una serata danzante presso noto locale del posto per legare ulteriormente.

I super ospiti del Camp

Romano Giannini, torna in Sicilia dopo l’esperienza dello scorso anno. Tecnico con alle spalle più di 20 anni di esperienza in serie B e Serie A. Nel corso della sua carriera diverse promozioni e Coppe Italia in B. Un curriculum di successo arricchito negli ultimi anni, dall’incarico come vice di “Chicco” Blengini a Civitanov e, con cui ha vinto lo scudetto.

Enrico Diamantini, centrale di 204 cm con un palmares di tutto rispetto. A Civitanova in particolare ha vinto tutto quello che poteva: campionato, Coppa Italia, Champions League e mondiale per Club. Precoce talento esploso già al tempo dei settori giovanili nel 2015 è stato tra i protagonisti della promozione del Potenza Picena dall’A2 alla Superlega ed è stato nel giro della Nazionale.

Mattia Gottardo, schiacciatore padovano e il più giovane del gruppo staff. A soli 23 anni vanta già cinque stagioni in Superlega, tre con Padova, poi l’esperienza alla Lube e adesso è tesserato con Cuneo. Prime convocazioni in Nazionale Under per lui a partire dal 2021, con la maglia dell’Italia vince l’oro sia al mondiale U21 che all’europeo U22.

Davide Saitta, palleggiatore catanese di nascita attualmente tesserato con il Cisterna in massima serie. Ha vinto un campionato francese nella sua esperienza nel Paris 2015-2016. Nel giro delle Nazionali under vince i premi quali miglior palleggiatore e nella Nazionale maggiore, con le prime convocazioni a partire dal 2008, vince l’oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2009 e l’argento al campionato europeo nel 2013.

Serena Ortolani, opposto quest’anno tesserata con la Adolfo Consolini in Serie A2. In passato diverse stagioni in massima serie dove ha vinto quattro campionati e due Coppe Italia. A livello internazionale tre Champions League e con la maglia della Nazionale, vestita dal 2004 al 2018 di cui è stata anche capitano, due ori nel campionato europeo, un argento al campionato mondiale e una Coppa del Mondo nel 2007.

Ci sarà anche Davide Mazzanti, coniuge di Serena, ma non farà parte del gruppo allenatori. L’ex tecnico della nazionale femminile si godrà l’atmosfera estiva siciliana e ci sarà la possibilità di farsi una foto con lui, farsi firmare autografi e scambiare qualche parola.

Formule Camp

La società Sicily Beach Volley School permetterà a chiunque è interessato, atleti e genitori, di godersi tutti e quattro i giorni di attività con la formula Full Camp che precede anche la sistemazione in albergo (per i genitori prevista la stessa formula Full Day, perché chiaramente non si alleneranno ma potranno godersi la vacanza).

Prevista anche la possibilità di partecipare solo alle attività, Day Camp per i ragazzi e ragazze del luogo e quindi possibilità di allenarsi, pranzare con il gruppo e fare l’escursione ma senza usufruire della sistemazione in hotel.

Infine esiste la possibilità di partecipare ad una sola giornata del camp One Day sui tre giorni, è infatti esclusa in questa formula l’escursione di Lipari che invece potrà essere vissuta indipendentemente dal Camp con il pacchetto Escursione che prevede il transfer con nave più il pranzo.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi: 3290032082.

