Messina senz’acqua per il quinto stop, sabato ripristino quasi totale

L'Amam comunica: "Terminati gli interventi previsti". Ecco dove e quando tornerà l'erogazione fino a domenica notte

MESSINA – Messina senz’acqua per il quinto stop idrico programmato. I lavori sono andati a buon fine e, gradualmente, si potrà tornare alla “quasi normalità” messinese, dati i problemi strutturali. Problemi che richiedono una serie di operazioni considerate decisive per il futuro.

Ripristino graduale dell’acqua: ecco le zone e come avverrà

Comunica l’Amam: “Terminati gli interventi previsti dal cronoprogramma. L’erogazione sarà in corso di ripristino a partire da sabato: in mattinata da Giampilieri al Viale Europa; in tarda mattinata dal Viale Europa a Piazza Castronovo. E, nel pomeriggio, sul Viale Italia, sul Viale Regina Elena, a Gravitelli e sulla Tommaso Cannizzaro; nel tardo pomeriggio da Piazza Castronovo a Torre Faro e domenica notte nei villaggi”.

Ricorda l’Amam: “Per continuare a garantire il massimo supporto resta attivo il Centro Operativo Comunale (Coc), raggiungibile al recapito telefonico 090 22866 dalle ore 7:30 sino alle ore 24:00 di sabato. Il Comune di Messina e Amam ringraziano la cittadinanza per la pazienza e per la collaborazione dimostrate durante questo quinto e ultimo step progettuale di interruzione idrica programmata”,

