A Messina 45 nuove pensiline smart. Quelle vecchie verranno sistemate e ricollocate VIDEO

Fermate dotate di display per le informazioni e defibrillatori. Dai nuovi sedili si potrà ricaricare il cellulare

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le prime due pensiline Atm sono state inaugurate. Le fermate di Piazza Unione Europea e Via Tommaso Cannizzaro (davanti all’Università) sono diventate smart. Ciò significa che oltre ad avere una tettoia sulla testa mentre si attende l’autobus si potranno avere le informazioni in tempo reale dai dispaly e si potrà ricaricare il telefonino grazie ai dispositivi wireless di cui sono dotate le nuove sedute. Inoltre si autoalimenteranno grazie ai pannelli solari posizionati sulle tettoie e si illumineranno di sera.

45 nuove pensiline in punti in cui prima non c’erano

Design moderno e funzionalità quindi, ma anche attenzione alle situazioni di emergenza in quanto le nuove pensiline sono dotate di defibrillatori. Saranno in tutto 45 le nuove strutture e verranno collocate lungo gran parte dei percorsi dei mezzi pubblici. Anche in punti in cui prima non c’erano le pensiline. Quelle vecchie, dismesse già da qualche mese, verranno recuperate e ricollocate.

“Ne posizioneremo una media di 2-3 a settimana, andremo abbastanza veloci”, assicura il presidente di Atm Pippo Campagna, che oggi insieme al sindaco Basile e all’assessore Mondello ha inaugurato le prime due.

