Marco Olivieri

A Messina aria d’elezioni, De Luca accelera e si cerca l’anti Basile

martedì 25 Novembre 2025 - 07:29

Il leader di Sud chiama Nord ipotizza di far staccare la spina all'amministrazione in anticipo. Centrodestra e centrosinistra alle prese con il toto candidati

MESSINA – “Preparatevi. Andate a cercarvi i voti. Siamo già in campagna elettorale”. Nell’ultimo Consiglio comunale, il capogruppo del Pd, Felice Calabrò, ha avvertito con ironia i suoi colleghi. Si respira aria d’elezioni a Messina, tra annunci settimanali di nuovi arrivi in Sud chiama Nord e richiami sul programma dell’amministrazione. Cateno De Luca, con una delle sue consuete accelerazioni, studia le prossime mosse. E ipotizza di far staccare la spina alla Giunta in anticipo per votare nel 2026. E non nel 2027. Così centrodestra, centrosinistra e movimenti civici sono costretti a riorganizzarsi in funzione del possibile candidato a sindaco e di un programma alternativo a quello del sindaco Federico Basile. Da qui la prima riunione ufficiale a destra, in attesa che a sinistra ci si muova.

Sarebbe auspicabile, in realtà, che a Messina si votasse nei tempi prestabiliti. E che partiti e movimenti si impegnassero a prescindere dalla data elettorale, in modo che si assista a un dibattito politico adeguato alle notevoli esigenze di un territorio così problematico. Ma, si sa, le dinamiche elettorali sono legate a tanti fattori e De Luca ama l’azzardo. Chi vivrà vedrà.

“Messina non rientra nella logica della coalizione”

Nel frattempo, il Comitato Me 3S di Gaetano Sciacca è diventato movimento politico. E si attendono nuove mosse anche dagli altri possibili anti Basile: dalla senatrice Dafne Musolino all’avvocato Marcello Scurria, con la rete civica “Partecipazione”.

Da parte sua, il capo politico di “Sud chiama Nord” ha precisato la scorsa settimana: “La città di Messina è fuori dal ragionamento sulla coalizione in Sicilia. Noi siamo già pronti con Basile sindaco e lavoriamo alle nove liste. Da gennaio, con la Giunta ombra e con il progetto del governo di Liberazione, avremo uomini e donne impegnati per le riforme strutturali in Sicilia”.

A Messina, insomma, De Luca non si sente obbligato ad allearsi con gli attuali avversari del centrodestra. Nella logica delle “mani libere”.

