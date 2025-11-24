 Verso le elezioni. Con Basile c’è anche l’ex soprintendente Mirella Vinci

Verso le elezioni. Con Basile c’è anche l’ex soprintendente Mirella Vinci

Giuseppe Fontana

lunedì 24 Novembre 2025 - 11:10

Mentre De Luca attacca la burocrazia regionale per la paralisi degli iter

Accanto al sindaco Federico Basile, nella conferenza stampa settimanale di Sud Chiama Nord, è seduta Mirella Vinci, membro della Fondazione Messina per la Cultura ed ex sovrintendente ai Beni Culturali. Il deputato Pippo Lombardo ha ricordato gli scontri iniziali con Vinci, quando lei era alla sovrintendenza e lui presidente di Messina Servizi. Poi ha annunciato che l’architetta sarà candidata con la lista Basile Sindaco: “Mirella potrà fare ancora di più nella nostra squadra”.

La visione dell’ex sovrintendente

“Ho lavorato alla sovrintendenza 35 anni – ha ricordato la Vinci -. La città si può migliorare soltanto lavorando con il cuore. Bisogna dimostrare amore per Messina e già questi numeri dimostrano grandi impegno di chi progetta. Credetemi che nei beni culturali non è mai stato facile portare finanziamenti a Messina perché ci sono grandi concorrenti come Catania, Siracusa, Agrigento”.

La burocrazia

Infine l’attacco di Cateno De Luca alla sovrintendenza: “Abbiamo dirigenti regionali che paralizzano gli iter facendo pagare un pizzo legalizzato. Non si possono non fare conferenze di servizi con scuse banali. Il rapporto tra politica e burocrazia a volte si traduce in un sistema che rende impossibile fare le cose in tempi normali. Ci sono imprenditori che hanno dovuto rinunciare a investire nella Zes per questioni di tempistiche. Su queste cose dobbiamo dare una svolta intanto. Ognuno ha un ruolo e deve svolgerlo nel modo più funzionale possibile”.

E ancora: “Con Mirella Vinci abbiamo all’interno una rappresentante positiva di questa burocrazia. Ci aiuterà in questo rapporto per operare al meglio. Quello di Mirella è un segnale forte. In una comunità chi ha la possibilità di continuare a contribuire in termini di tempo lo deve fare”.

2 commenti

  messinesedoc 24 Novembre 2025 12:05

    Andando in pensione come doveva fare non si rassegnano mai questi burocrati, perché non parlava quando era in servizio, aveva ragione Andreotti il potere logora chi non ce l'ha "In altre parole:

    chi ha il potere si rafforza, si abitua a gestirlo e desidera mantenerlo;

    chi invece non ha il potere prova frustrazione, invidia, risentimento e si "logora". Essendo in pensione non si rassegna.

    5
    4
    Rispondi
  Pippo 24 Novembre 2025 12:16

    Le preferenze aumenteranno sicuramente….senza se e senza ma a favore dell'opposizione!!!
    Buona pesca!

    5
    4
    Rispondi

