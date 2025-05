A Messina assegnati i titoli regionali under 10 di tennis

A trionfare sui campi del Circoletto dei Laghi la palermitana Marina Fuxa e il peloritano Emanuele Fucile

MESSINA – Il Circoletto dei Laghi per il terzo anno consecutivo ha ospitato le finali regionali di tennis per quanto riguarda la categoria under 10 sia maschile che femminile. Un evento che ha incoronato Marina Fuxa, palermitana, ed Emanuele Fucile, peloritano che giocava in casa essendo tesserato proprio con il Circoletto dei Laghi.

Fuxa in finale ha superato la ragusana Carlotta Petrolo con il punteggio di 6-2 6-3, mentre al maschile atto decisivo tra un messinese ed un mamertino con Fucile che supera in due set tirati 7-6 7-5 Elia Polistena.

Tra i locali del Circoletto dei Laghi in campo anche Alessandro Salvo, Michele Lanfranchi, Mattia Lombardo, Giorgio Morabito, Gabriele Platania e Giuseppe Astone. Nel femminile invece figuravano, sempre in quota Circoletto, Asia Arena, Arianna Salvo e Sofia Berenato.