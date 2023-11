Calcio Balilla paralimpico a Messina. Basile: “Aggregazione, non solo sport” VIDEO - Tempostretto

Commentando la manifestazione che si terrà al PalaRussello dall’1 al 3 dicembre l’assessore Finocchiaro ha detto: “Amministrazione attenta al mondo dello sport, ancor di più paralimpico”

MESSINA – “Un altro momento di aggregazione che non è solo sport approda a Messina – così il sindaco Federico Basile – in un momento in cui stiamo cercando di lavorare molto sui temi sportivi. Scegliere Messina ci riempie di orgoglio, significa scegliere una città che si sta preparando ad accogliere tanti tipi di attività”. Il primo cittadino del Comune peloritano fa riferimento al doppio appuntamento, Coppa Italia e Campionato Italiano Assoluto di Calcio Balilla paralimpico, che si disputeranno al PalaRussello dall’1 al 3 dicembre.

L’evento, promosso dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla (Fpicb), è organizzato dalla Mediterranea Eventi Asd con la compartecipazione e il patrocinio del Comune di Messina. Il programma della tre giorni di gare vedrà i partecipanti, per cui le iscrizioni sono ancora aperte, provenienti da varie regioni d’Italia, accompagnati dai relativi staff tecnici, oltre ad una delegazione di componenti della Fpicb. Questi avranno l’opportunità, oltre che partecipare alle gare, di soggiornare a Messina avendo modo di apprezzarne le bellezze naturali, paesaggistiche ed architettoniche.

Il programma della manifestazione vedrà si avvierà venerdì 1 dicembre, a partire dalle ore 8:30, con la finale del torneo interscolastico di calcio balilla inclusivo, nell’ambito del progetto Tuttinsieme “Oso Fondazione Vodafone & Fondazione con il Sud”. Già sabato 2 dicembre ci saranno le finali della Coppa Italia, mentre si chiuderà il 3 dicembre con le finali del campionato italiano assoluto.

L’assessore Finocchiaro: “Atleti e staff apprezzeranno Messina”

“Questa è la dimostrazione che l’amministrazione – dichiara l’assessore Finocchiaro – è attenta al mondo dello sport e ancor di più al mondo dello sport paralimpico e cerca eventi di rilevanza nazionale che possano dare lustro al territorio e al tessuto socio economico. Atleti e staff speriamo apprezzeranno l’accoglienza e l’organizzazione, ma anche la grande disponibilità che l’amministrazione dimostra e vuole continuare a dimostrare per questi eventi”.

Un breve cenno anche ai problemi di illuminazione del PalaRussello: “La luce che si spegne non è disinteresse ma perché c’è un problema. Stiamo intervenendo, per prima cosa abbiamo parlato con l’Enel perché c’è un problema di bassa tensione anche, ma chiedo la pazienza perché ci sono da rispettare i tempi e le risorse dell’amministrazione”.

Articoli correlati