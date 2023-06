A Messina il fumettista di V per Vendetta: doppio evento con David Lloyd - Tempostretto

Il celebre artista è stato al MessinaCon nel 2018. Torna su invito di Stretto Crea per un doppio incontro alla Chiesa di Santa Maria Alemanna e all'Officina del Sole

MESSINA – Il creatore di V per Vendetta, David Lloyd, sarà a Messina il 30 giugno e l’1 luglio. Il doppio appuntamento è stato organizzato da Stretto Crea in collaborazione con la fumetteria La Torre Nera, con l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Messina e la Fondazione Architetti del Mediterraneo, nell’ambito degli eventi che porteranno al MessinaCon del 2 e 3 settembre.

Autore di V per Vendetta, realizzato con lo scrittore Alan Moore, David Lloyd è anche il padre di serie come Hellblazer, Aliens, Global Frequency e War Stories, oltre che di Materia Oscura, la sua pubblicazione più recente. Il 30 giugno sarà alla chiesa di Santa Maria Alemanna, dalle 17.30 alle 19.30, mentre il giorno dopo, l’1 luglio, all’Officina del Sole, per un incontro che partirà alle 18 e sarà sempre gratuito. Un ritorno a Messina a cinque anni dall’ultima volta.