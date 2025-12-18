 Messina. Spaccia droga mentre è ai domiciliari, 31enne arrestato

Redazione

giovedì 18 Dicembre 2025 - 17:20

Il giovane, trovato in possesso di 18 grammi di cocaina, è stato posto nuovamente ai domiciliari

MESSINA – I carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 31enne del luogo, ristretto agli arresti domiciliari lo stesso reato.

Nell’ambito delle ordinarie verifiche nei confronti delle persone sottoposte a provvedimenti cautelari, i carabinieri sono entrati nell’appartamento dell’indagato per un controllo. L’atteggiamento insofferente dell’interessato ha indotto i militari ad approfondire le verifiche ed eseguire una perquisizione, che ha permesso di rinvenire 18 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione con residui dello stesso stupefacente e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento.

Tutto il materiale è stato sequestrato e la droga consegnata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio, mentre il 31enne è stato trattenuto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

