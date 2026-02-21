A Messina la Mezza Maratona, Aliberti: “L’anno prossimo torna la Maratona”

La gara rinviata un mese fa sarà disputate domenica 22 febbraio. Per la presentazione in Comune anche l'assessore regionale allo Sport Amata e il sindaco dimissionario Basile

Tutto pronto per la “Messina Half Marathon” in programma domenica 22 febbraio. Gli ultimi dettagli relativi all’attesa manifestazione podistica, indetta dalla Polisportiva Odysseus Messina, sotto l’egida della FIDAL, sono stati illustrati questa mattina nella Sala Antonino Caponnetto (ex Sala Ovale) di Palazzo Zanca, in un incontro alla presenza dell’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo Elvira Amata e del Sindaco di Messina, Federico Basile. Oltre alla Mezza Maratona “Eufemio da Messina”, di 21,097 km, si terranno anche la “Shakespeare Run” di 10,548 km e la “Shakespeare Run – Young”, riservata alle categorie (M/F) giovanili Esordienti, Ragazzi, Cadetti, ed il Fitwalking.

L’organizzatore Antonello Aliberti ha aperto gli interventi: “Voglio ringraziare, in particolare, la dottoressa Elvira Amata per averci costantemente supportati. Il suo prezioso lavoro in ambito regionale è sotto gli occhi di tutti, lo vediamo nella vita di tutti i giorni delle varie associazioni sportive sul territorio, impegnate in allenamenti e gare. Mi preme aggiungere, inoltre, quanto il sindaco Federico Basile, con la sua Amministrazione, ci sia stato sempre vicino nell’organizzazione delle nostre manifestazioni. Ritorneremo con la Maratona a partire dall’anno prossimo, magari con un percorso adeguato, intanto, dopo lo stop forzato per il maltempo dello scorso 11 gennaio, diamo spazio a Mezza Maratona e Shakespeare Run, più alcuni eventi collaterali, con circa 400 partecipanti al via”.

Presenti l’assessore Amata e il sindaco Basile

L’Assessore regionale, Elvira Amata, ha speso parole d’elogio per l’attività della Polisportiva Odysseus: “Grazie ad Antonello Aliberti per l’organizzazione di questa gara, ma soprattutto per quello che fa per lo sport e i nostri giovani. Ha sempre combattuto tante battaglie in modo corretto, sapendo rialzarsi nei momenti di criticità. Lo sport, per il quale ho la delega, è sinonimo di benessere, salute, inclusione sociale, educazione alla vita ed alla sana competizione nel voler raggiungere gli obiettivi rispettando gli altri. Gli eventi sportivi sono peraltro attrattivi, servono alla crescita della città e al suo sviluppo economico”.

Il plauso del Sindaco Federico Basile: “Mi preme sottolineare la valenza di eventi sportivi come laMessina Half Marathon che rendono protagonista la nostra città. Il grande coinvolgimento di ragazzi fa enormemente piacere, al di là dell’aspetto agonistico, nell’ottica di uno sport sano, dove il sudore è l’elemento preponderante. Voglio augurare a tutti che già dall’anno prossimo si possa ritornare alla tradizionale Maratona, sono intanto convinto che domenica vivremo una bella giornata di sport grazie alla professionalità di chi organizza”.

Gli eventi collaterali alla Mezza Maratona

Nel quadro della “Messina Half Marathon”, in collaborazione tra Polisportiva Odysseus e Torre Bianca, assume grande rilevanza l’iniziativa solidale al fianco di Dole Italia per supportare CRILA e la Fundación Pro Cáncer La Ceiba. La corsa benefica, a sostegno di 2 Ong in Honduras, scatterà unitamente alle altre gare, sulla distanza di 21 km, 10 o 5 km. Katia Oteri ha presentato l’appuntamento, all’insegna dello slogan “Corri con noi, fai del bene a te stesso e agli altri”: “Come Torre Bianca prevediamo ogni anno un allenamento per questo importante evento organizzato in tutta Italia e sponsorizzato da Dole. Questa volta l’iniziativa avrà un respiro più ampio, perché in sinergia con la Polisportiva Odysseus e la Messina Half Marathon saremo in gara all’interno del percorso. Chiunque farà un versamento libero in occasione della manifestazione riceverà una maglietta e potrà contribuire alle Ong in Honduras per la ricerca sul cancro”. Stretta, inoltre, una collaborazione con la Fisdir. Erano presenti, al Comune di Messina, anche Santino Smedile, presidente del Csi Messina e Silvio Costanzo dello staff della Polisportiva Odysseus.

Il programma

Il raduno di giuria e concorrenti per la “Messina Half Marathon” è previsto domenica alle 8, con partenza unica per le varie gare fissata alle ore 9.15 nei pressi di Piazza Unione Europea. Il percorso, chiuso al traffico veicolare, parzialmente modificato rispetto alle passate edizioni, interesserà il centro cittadino, in particolare Viale Garibaldi, Via dei Mille e Viale San Martino, con il suggestivo passaggio a Piazza Duomo. Il giro di 5,274 km verrà completato due volte dagli atleti impegnati nella “Shakespeare Run” e quattro da quelli della Mezza Maratona. Al termine, verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo, i primi tre atleti classificati (uomini e donne) delle categorie Fidal.