 Villa Mazzini, una parte dell'area giochi resta interdetta VIDEO

Villa Mazzini, una parte dell’area giochi resta interdetta VIDEO

Silvia De Domenico

Villa Mazzini, una parte dell’area giochi resta interdetta VIDEO

sabato 21 Febbraio 2026 - 12:50

La zona è stata transennata per motivi di sicurezza. In settimana le analisi sull'albero a rischio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Villa Mazzini ha riaperto dopo il passaggio del ciclone Ulrike. Ci sono voluti diversi giorni per rimuovere gli alberi crollati e rendere accessibile la villa. Una parte dell’area giochi, però, resta ancora interdetta. L’area è stata transennata dal Comune di Messina per motivi di sicurezza. In mezzo alle giostrine, infatti, si trova un albero considerato a rischio schianto.

Villa Mazzini giochi chiusi

L’Araucaria monumentale osservata speciale

Si tratta dell’Araucaria columnaris, un esemplare albero monumentale di circa 24 metri di altezza e di grande pregio storico-paesaggistico. Dopo le forti raffiche di vento che hanno colpito Messina i tecnici hanno rilevato alcune criticità sulla sua stabilità che richiedono esami più approfonditi.

Villa Mazzini giochi chiusi

Martedì 24 febbraio le analisi strumentali

Per questo motivo, martedì 24 febbraio l’albero sarà sottoposto a una “prova di trazione controllata”, un test strumentale necessario per capire se l’esemplare possa rappresentare un pericolo o se siano necessarie misure di mitigazione del rischio. In via precauzionale, nessuno potrà sostare o transitare nel raggio di 24 metri dal tronco fino al completamento delle verifiche. Ecco perché anche i giochi vicini non potranno essere utilizzati ancora per qualche giorno. Restano invece fruibili il trenino e gli altri giochi che non sono stati transennati.

Villa Mazzini giochi chiusi

Anche il cancello vicino alla Prefettura resterà chiuso per motivi di sicurezza e si potrà accedere alla villa tramite le altre 4 entrate.

Vedi qui la galleria fotografica

villa mazzini transennata area giochi
villa mazzini transennata area giochi
villa mazzini transennata area giochi
villa mazzini transennata area giochi
villa mazzini transennata area giochi

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Ciclone Harry, al via i lavori di protezione della costa a S. Teresa di Riva VIDEO
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED