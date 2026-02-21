Villa Mazzini, una parte dell’area giochi resta interdetta VIDEO

La zona è stata transennata per motivi di sicurezza. In settimana le analisi sull'albero a rischio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Villa Mazzini ha riaperto dopo il passaggio del ciclone Ulrike. Ci sono voluti diversi giorni per rimuovere gli alberi crollati e rendere accessibile la villa. Una parte dell’area giochi, però, resta ancora interdetta. L’area è stata transennata dal Comune di Messina per motivi di sicurezza. In mezzo alle giostrine, infatti, si trova un albero considerato a rischio schianto.

L’Araucaria monumentale osservata speciale

Si tratta dell’Araucaria columnaris, un esemplare albero monumentale di circa 24 metri di altezza e di grande pregio storico-paesaggistico. Dopo le forti raffiche di vento che hanno colpito Messina i tecnici hanno rilevato alcune criticità sulla sua stabilità che richiedono esami più approfonditi.

Martedì 24 febbraio le analisi strumentali

Per questo motivo, martedì 24 febbraio l’albero sarà sottoposto a una “prova di trazione controllata”, un test strumentale necessario per capire se l’esemplare possa rappresentare un pericolo o se siano necessarie misure di mitigazione del rischio. In via precauzionale, nessuno potrà sostare o transitare nel raggio di 24 metri dal tronco fino al completamento delle verifiche. Ecco perché anche i giochi vicini non potranno essere utilizzati ancora per qualche giorno. Restano invece fruibili il trenino e gli altri giochi che non sono stati transennati.

Anche il cancello vicino alla Prefettura resterà chiuso per motivi di sicurezza e si potrà accedere alla villa tramite le altre 4 entrate.

