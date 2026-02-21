 Referendum giustizia, il Movimento 5 stelle scende in piazza per il "no"

Redazione

sabato 21 Febbraio 2026 - 10:35

Un banchetto a Piazza Cairoli oggi pomeriggio per sensibilizzare la cittadinanza: gli appuntamenti fino a marzo

MESSINA – Partirà oggi pomeriggio a Piazza Cairoli, dalle 17 alle 19 (all’angolo di via Nicola Fabrizi), l’attività informativa del Movimento 5 stelle in vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e del 23 marzo 2026. La sezione messinese del partito ha organizzato una serie di incontri con banchetti informativi per spiegare le ragioni del “no”.

Oltre a quello di oggi, 21 febbraio, si terranno incontro il 27 febbraio, il 7 e il 13 marzo. Secondo il M5s “il referendum non rappresenta una vera riforma della giustizia: non interviene su lentezza dei processi ed inefficienze e rischia di indebolire autonomia e indipendenza della magistratura. Il Referendum Salva-Casta favorirebbe un maggiore peso della politica sui magistrati senza benefici concreti per cittadini e imprese”.

Per questo “il Movimento 5 Stelle ribadisce la necessità di una riforma organica che riduca i tempi dei processi, tuteli l’indipendenza della magistratura e rafforzi la lotta a corruzione e criminalità, senza comprimere le garanzie. I banchetti saranno momenti di informazione e confronto aperti alla cittadinanza”.

