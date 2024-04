A Messina la “settimana blu” e la Giornata mondiale dell’autismo

Una settimana La “Settimana Blu” è l’iniziativa promossa dal Comune di Messina, dalla Messina Social City e dalle Associazioni Familiari che compongono il Tavolo Tecnico Autismo della provincia di Messina, in collaborazione con l’Asp e l’Azienda ospedaliera Aou “Gaeano Martino”, l’Irib Cnr, Ircss Messina, e tutte le altri componenti del Tavolo tecnico sull’autismo per celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, il 2 aprile prossimo con “Giochi senza Barriere”, che si svolgerà a piazza Unione Europea, dalle ore 16 alle 20.

L’ intendimento della manifestazione è informare e sensibilizzare sul tema dell’autismo coinvolgendo ragazzi e famiglie. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a una vasta gamma di attività coinvolgenti e stimolanti tra cui, laboratori sportivi e di pittura creativa estemporanea, info point e animazione. Le attività sono progettate per creare un ambiente inclusivo e divertente dove i partecipanti potranno ricevere sia di approfondimenti sull’autismo, che interagire con professionisti e famiglie, sperimentando nuove forme di espressione creativa e sociale. All’evento interverranno alcuni giocatori dell’Acr Messina.

Le iniziative proseguiranno per tutta la Settimana denominata Blu, colore dell’ autismo, in quanto il blu rappresenta la speranza per un futuro migliore per tutte le persone che soffrono di autismo. Il programma prevede laboratori esperienziali con percorsi sensoriali in diverse sedi, tra quelle del Comune e delle Partecipate comunali, Inps e Cpi, per dare l’opportunità ai partecipanti di sperimentare e comprendere meglio le sfide sensoriali che molte persone con autismo affrontano quotidianamente, stimolando i sensi e favorendo la consapevolezza sulla diversità sensoriale; oltre che offrire un’esperienza informativa sull’autismo e sensibilizzare la comunità sull’importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente, promuovendo l’inclusione e la comprensione.