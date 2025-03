A Messina la “Shorinji Kempo Family Week 2025”

Organizzata dalla Shorinji Kempo Messina Riviera Nord dal 17 al 21 marzo presso le palestre "Vivifit Centro Fitness e Pilates" e "The Family in Club"

MESSINA – Per l’intera settimana, durante la quale si celebrerà la festa del papà e l’inizio della primavera, sarà possibile praticare, in riva alla città dello stretto, l’arte marziale dello Shorinji Kempo in maniera del tutto gratuita presso le palestre “Vivifit Centro Fitness e Pilates- ssd” sita in via Circuito 8 Torre Faro e “The family in club- asd” sita in via G. Corsini 64/a (SP45) Curcuraci. L’iniziativa che si svolgerà a Messina rientra nell’evento denominato “Shorinji Kempo Family Week 2025” organizzato dalla “Shorinji Kempo Messina Riviera Nord ASD” con il patrocinio dell’ente di promozione sportiva Aics, comitato provinciale di Messina.

L’obiettivo della manifestazione è la promozione dello Shorinji Kempo attraverso la pratica dell’arte marziale estesa all’intero nucleo familiare. Genitori e figli, cugini e parenti tutti potranno così “incontrarsi assieme sul tatami”, senza distinzione di genere ed età. Gli allenamenti verranno diretti da sensei Giovanni Oteri, 5° Dan Seikenshi, il quale rivolge il suo invito a tutte le famiglie che volessero mettersi alla prova e approcciarsi alla conoscenza dello Shorinji Kempo, disciplina marziale che vanta uno stile unico e univoco in tutto il mondo.

Inizio programmato per lunedì 17 marzo. Info nella locandina dell’evento, programma completo degli appuntamenti pubblicato sui canali ufficiali Facebook ed Instagramm della “Shorinji Kempo Messina Riviera Nord Branch”. La stagione 2024-2025 di Shorinji Kempo è in pieno svolgimento ed offre ancora tante opportunità ed eventi programmati alla portata di tutti coloro che volessero intraprendere adesso il percorso marziale dello Shorinji Kempo.

Articoli correlati