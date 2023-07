A Messina la temperatura percepita raggiunge i +47°C - Tempostretto

In città un indice di calore su valori estremi con valori di "heat index" eccezionali

Come abbiamo scritto ieri, questa prolungata ondata di calore proprio in questi giorni sta raggiungendo il suo picco. Non è il caldo, quanto l’umidità elevatissima che sta rendendo la calura davvero soffocante. In queste ore Messina sta registrando valori di “heat index” davvero eccezionali, considerando che al momento in città si registrano ben +32°C, con il 79% di umidità relativa. Ciò significa che ora a Messina si percepisce una temperatura di ben +47°C, secondo la famosa scala dell’indice di calore. Parliamo di un clima estremo e di allerta caldo, che può causare non poche criticità, soprattutto per gli anziani e le persone con patologie.

Poco fa su Messina temperatura di +32°C con il 79% di umidità, temperatura percepita di +47°C

Cos’è esattamente l’heat index?

Tra i più noti indici biometeorologici, l’indice di calore, chiamato anche “Heat Index” (HI) o “Apparent Temperature” (AT), è un indice per stimare, come altri indici, il disagio fisiologico causato dalla presenza di alte temperature ed elevati tassi di umidità. Come sempre infatti, il punto chiave da ricordare è che tanto più è alta l’umidità relativa tanto più l’organismo ha difficoltà nello smaltire il calore (perché è più difficoltosa l’evaporazione del sudore). Lo strato d’acqua che rimane sulla pelle ostruisce i pori e forma una specie di isolamento tra il corpo e l’ambiente e si può arrivare, nei casi più estremi, al colpo di calore.

L’uso in meteorologia di questo indice

L’indice di Calore viene usato abitualmente negli Stati Uniti d’America e in Europa per valutare il disagio termico durante l’estate, periodo in cui le grandi ondate di calore rappresentano un serio problema nazionale. Quando l’Indice di Calore supera per almeno 2 giorni consecutivi i 41°C 43°C, i servizi meteorologici avviano una allerta alla popolazione, con relativi bollini, di città in città.

Ci aspettano giornate di grande afa

Purtroppo questa ondata di calore è destinata a persistere per buona parte della prossima settimana, dove si raggiungeranno valori estremi, per gli alti indici di umidità associati alle temperature reali, sopra i +30°C. L’umidità molto alta durante le ore serali potrebbe raggiungere e superare il 60%, accrescendo il disagio fisico per il cosiddetto effetto “afa”. L’umidità renderà le minime elevate, tanto che non si scenderà sotto i +26°C +27°C in piena notte, condizioni da “notti tropicali” destinate a persistere fino a fine mese.

L’indice heat index

Articoli correlati