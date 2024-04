Renato Zero a Messina, attesa per i biglietti del 7 novembre

I punti vendita temono "l'assalto" e dalle 15 parte l'acquisto in negozi e online

MESSINA – È Renato Zero mania a Messina. Sold out la prima in città, prevista per il 6 novembre al PalaRescifina, cresce l’attesa per la nuova data dell’artista romano. Il management del cantante ha annunciato un secondo concerto il 7 novembre. I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 15 di lunedì 29 aprile su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket Italia. E c’è chi, come si vede dalla foto in evidenza del cartello affisso dal punto vendita di via Tommaso Cannizzaro, dopo il precedente dei giorni scorsi, teme un nuovo “assalto”. Così viene precisato che i “bigliettini” per la fila saranno consegnati dalle 13.30.

50 anni di carriera nel segno di Zero

Renato Zero è il nome d’arte di Renato Fiacchini, nato a Roma il 30 settembre 1950. Negli anni Settanta comincia a frequentare il noto locale romano “Piper”. Il nome d’arte provocatorio, la gavetta, i trucchi e i travestimenti; il legame con Loredana Bertè e Mia Martini; l’intesa con i fan, i famosi “sorcini”, e il successo dal 1977 in una carriera fuori dal comune fino ai giorni nostri.

Impossibile ricordare tutti i suoi successi, cantati con una voce, una mimica e un’espressività unici: “Mi vendo”, “Il triangolo”, “Il cielo”, “Il carozzone”, “Più su”, “La favola mia”, “Amico”, “Spiagge”, “Spalle al muro”, “Nei giardini che nessuno sa”, “I migliori anni della nostra vita”, per citarne alcuni.

In totale 33 dischi, sette dal vivo, dal 1973, e tantissimi tour dal forte impatto spettacolare.

I concerti del 2024 a Messina

Il 2024 sarà un’estate particolarmente ricca di eventi per Messina allo stadio. Sabato 15 giugno toccherà a Geolier. Il 28 dello stesso mese è atteso Ultimo, mentre due giorni dopo, domenica 30, si esibirà Zucchero. E, ancora, i Negramaro, in programma mercoledì 3 luglio. E, infine, il 6 luglio Sfera Ebbasta e il 9 luglio Max Pezzali.

Al Palarescifina è in cartellone Laura Pausini 28 e 29 dicembre, con terza data per Capodanno in un concerto speciale “Happy 2025”.

Il 24 luglio 2025, invece, è in cartellone al San Filippo Marco Mengoni.

Articoli correlati