A Messina nuova segnaletica bilingue per i turisti: sarà in italiano e in greco

L'obiettivo è valorizzare e far conoscere la minoranza linguistica greca storicamente presente in città

MESSINA – Sarà presentata domani, venerdì 19 aprile alle 9.30, la segnaletica turistica bilingue in greco e italiano, iniziativa inserita nell’ambito del progetto “Kalos”. L’idea è di valorizzare e far conoscere la minoranza linguistica greca, che è storicamente presente nel territorio di Messina. All’incontro con il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Cultura Enzo Caruso ci saranno il console onorario della Grecia a Catania, Arturo Bizzarro, il presidente della Comunità ellenica dello Stretto Daniele Macris, e la professoressa Maria Polimenaku, distaccata a Messina dal Ministero dell’Istruzione greco.

Finanziamento ministeriale da 10.100 euro

La segnaletica rientra in un progetto finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e presentato lo scorso anno. La minoranza linguistica greca a Messina è stata riconosciuta nel 2012. Per questo ha potuto beneficiare di un finanziamento paria 10.100,00 euro, da utilizzare per attività finalizzate a valorizzazione e conoscenza della minoranza. L’incontro sarà anche occasione per presentare la mostra di Giovanni Guglielmo “Miti e Leggende. Dai Miti greci alle leggende di Messina”, che sarà inaugurata sempre domani, alle 18, nel foyer del Palacultura.

Nell’ambito del progetto Kalos sono state espletate altre attività quali corsi di lingua e cultura greca per gli impiegati comunali, la redazione di un dizionario multimediale da inserire nel portale del Comune, a cura degli alunni dell’I.C. “Catalfamo”, e corsi di greco moderno al liceo Maurolico, grazie al contributo dei professori Daniele Macris, Antonio Cucinotta, Cristina Provenzano, Esmeralda Pagano, Teresa Cucinotta e Giuseppe Carbone.