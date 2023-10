A Messina regna l'anarchia del parcheggio - Tempostretto

Si continua a parcheggiare senza alcun rispetto per i diritti altrui. Serve una repressione severa con multe e carro attrezzi e in tanti chiedono una maggiore presenza della polizia municipale

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “14 ottobre, ore 21, via Ugo Bassi angolo Via XXVII Luglio. Come dire non me ne frega un ca**o dei pedoni e men che meno dei disabili in carrozzina. E pensare che il proprietario dev’essere un papà o una mamma visto che all’interno dell’auto c’è un seggiolino per bimbi. A proposito, di polizia municipale in giro nessuna traccia”.

Purtroppo queste segnalazioni sono sempre più frequenti e hanno un comune denominatore: l’assenza della polizia municipale.