A Messina riparte il corso arbitri, percorso gratuito rivolto a entrambi i sessi

Dal 10 novembre ragazzi, ragazze e adulte di età compresa tra i 14 e 40 anni inizieranno il percorso per diventare un giorno direttori di gara

MESSINA – La Sezione Aia di Messina è pronta ad accogliere una nuova generazione di arbitri. Da lunedì 10 novembre prenderà il via il corso dedicato a ragazzi e adulti di età compresa fra i 14 e i 40 anni: un percorso formativo che non si limita a insegnare le regole del gioco, ma aiuta a costruire personalità forti capaci di affrontare con responsabilità e adattamento le sfide del campo e della vita. Il corso – totalmente gratuito e rivolto ad entrambi i sessi – si svolgerà tra novembre e dicembre, con due incontri settimanali della durata di circa un’ora. Fino ai 19 anni, inoltre, è possibile arbitrare e continuare a giocare, vivendo entrambe le esperienze prima di scegliere il proprio percorso sportivo.

Al termine del corso, i partecipanti sosterranno i quiz regolamentari per ottenere la qualifica di arbitro e, dopo aver superato le prove fisiche, l’abilitazione a dirigere le gare. Una volta entrati nell’organico sezionale, i neo-arbitri riceveranno un rimborso per ogni partita diretta rendendo l’esperienza anche una fonte di guadagno. “Nel corso dell’ultimo mese abbiamo portato il nostro messaggio nelle scuole, incontrando tanti studenti e dialogando con loro su cosa significhi essere arbitro”, spiega il vicepresidente della Sezione Aia di Messina, Giuseppe Minutoli.

“Il nostro obiettivo – prosegue – è far capire che l’arbitraggio non è solo una questione di fischietto e regole, ma una vera palestra di vita che ti insegna a gestire la pressione, la responsabilità e il rispetto reciproco all’interno di un ambiente sano e stimolante. Chi entra a far parte dell’AIA scopre un gruppo che si sostiene sia nei momenti belli che in quelli difficili. Il percorso tecnico è importante, ma la crescita umana lo è ancora di più: imparare a decidere, comunicare e restare lucidi sotto stress sono competenze che restano per sempre”. Le iscrizioni sono ancora aperte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sezione AIA di Messina attraverso i canali social ufficiali o sul sito www.aiamessina.it.