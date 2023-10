A Messina serve maggiore pulizia nelle strade - Tempostretto

Speriamo che le nuove assunzioni a Messina Servizi possaano davvero determinare una svolta

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Parallela via Primo Settembre dietro ex Cassa di Risparmio. Oggi mi sono vergognato vedere i turisti mangiare in una trattoria sommersi dalla sporcizia nelle strade.”

In effetti il regolare spazzamento delle strade è essenziale se si vuole puntare sul turismo ma, in primo luogo, se si vuole assicurare ai cittadini una migliore qualità della vita. A breve entreranno in organico a Messina Servizi 94 nuovi operatori, di cui 24 destinati alla raccolta e allo spazzamento. Speriamo che, grazie a questo incremento di personale, si possa vedere ogni giorno la città pulita.