A Messina si aspetta l’acqua, “in fase di ripristino”

Dopo lo stop programmato per gli interventi, ecco le comunicazioni di Amam e Comune

MESSINA – La cosiddetta “normalità”, o quasi, dati i problemi strutturali, avverrà domenica. O, almeno, queste sono le previsioni. Come annunciato ieri sera da Amam e Comune, l’erogazione è in corso di ripristino questa mattina in gran parte della città, fino a Piazza Castronovo, mentre nel pomeriggio la distribuzione sarà riattivata da Piazza Castronovo a Mortelle. Rispetto al programma, a causa del maltempo, sono stati rinviati gli interventi a Roccalumera e Tremestieri.

È attivo il Coc

Per continuare a garantire il supporto alla cittadinanza, resta attivo il Centro operativo comunale (Coc) al numero telefonico 090 22866.

Le giornate di stop, una al mese, servono a realizzare quegli interventi giudicati decisivi, assieme ai progetti in corso, per arrivare all’obiettivo dell’acqua 24 ore su 24 a Messina. Un obiettivo che oggi, con le carenze attuali, sembra un miraggio.

Nel frattempo, in occasione degli interventi programmati, sono state predisposte in tutto il territorio comunale postazioni per la distribuzione di acqua potabile così distribuite:

4 rubinetti fissi presso gli impianti:

SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

VIALE EUROPA, pressi Ospedale Piemonte;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

3 autobotti fisse, che stazioneranno presso:

rotatoria Annunziata,

rotatoria Granatari,

Piazza Fazio, a Camaro.

I prossimi due interventi programmati saranno il 15 marzo e il 5 aprile.

