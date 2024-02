Dopo lo stop, verso il ritorno dell’acqua a Messina

Erogazione in corso di ripristino. Ecco le varie fasi

MESSINA – Giornata di stop idrico programmato a Messina. Due glli interventi rinviati per il maltempo e sette portati a termine. Comunica l’Amam: “Siamo lieti di comunicare che gli interventi programmati sulla condotta adduttrice principale sono stati portati a termine. I lavori hanno riguardato 7 dei 9 interventi previsti dal cronoprogramma. I restanti 2 sono rinviati ai prossimi step di interruzione idrica. L’erogazione sarà in corso di ripristino sabato mattina in gran parte della città, fino a Piazza Castronovo, mentre nel pomeriggio la distribuzione sarà riattivata da Piazza Castronovo a Mortelle”.

Secondo le previsioni di Comune e Amam, domenica la situazione dovrebbe tornare “a pieno regime”, compatibilmente con i disagi quotidiani che ancora molte zone vivono. E ancora: “Per continuare a garantire il massimo supporto alla cittadinanza, resta attivo il Centro operativo comunale (Coc), raggiungibile dalle 7 di sabato mattina al numero telefonico 090 22866. Il Comune di Messina e Amam ringraziano la cittadinanza per la pazienza, comprensione e collaborazione dimostrate durante questo terzo step di interruzione programmata”.

Le giornate di stop, una al mese, servono a realizzare quegli interventi giudicati decisivi, assieme ai progetti in corso, per arrivare all’obiettivo dell’acqua 24 ore su 24 a Messina. Un obiettivo che oggi, con le carenze attuali, sembra un miraggio.

Inoltre, sono state predisposte in tutto il territorio comunale postazioni per la distribuzione di acqua potabile così distribuite:

4 rubinetti fissi presso gli impianti:

SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

VIALE EUROPA, pressi Ospedale Piemonte;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

3 autobotti fisse, che stazioneranno presso:

rotatoria Annunziata,

rotatoria Granatari,

Piazza Fazio, a Camaro.

