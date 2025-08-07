 A Messina torna la nave Palinuro: giorni e orari per visitarla

A Messina torna la nave Palinuro: giorni e orari per visitarla

Redazione

A Messina torna la nave Palinuro: giorni e orari per visitarla

giovedì 07 Agosto 2025 - 10:52

La nave scuola a vela della Marina Militare sarà ormeggiata in riva allo Stretto

MESSINA – Torna a Messina la Palinuro, la nave scuola a vela della Marina Militare, che sarà visitabile da giovedì 7 a lunedì 11 agosto. Si potrà salire a bordo dell’imbarcazione giovedì 7 e venerdì 8 agosto dalle 15 alle 19. Sabato 9, invece, dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle 22. Infine domenica 10: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

La Palinuro è uno dei momenti più apprezzati dell’Agosto Messinese, che prevede anche la tradizionale passeggiata dei Giganti, la rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria e la processione della Vara, oltre a molto altro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Dal caso De Luca al pasticcio Fratelli d’Italia, politici e magistrati al centro della scena
Bonus parrucche per le donne siciliane: come ottenerlo
Trovato morto in cella Stefano Argentino, l’assassino di Sara Campanella
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED