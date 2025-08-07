A Messina torna la nave Palinuro: giorni e orari per visitarla

La nave scuola a vela della Marina Militare sarà ormeggiata in riva allo Stretto

MESSINA – Torna a Messina la Palinuro, la nave scuola a vela della Marina Militare, che sarà visitabile da giovedì 7 a lunedì 11 agosto. Si potrà salire a bordo dell’imbarcazione giovedì 7 e venerdì 8 agosto dalle 15 alle 19. Sabato 9, invece, dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle 22. Infine domenica 10: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

La Palinuro è uno dei momenti più apprezzati dell’Agosto Messinese, che prevede anche la tradizionale passeggiata dei Giganti, la rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria e la processione della Vara, oltre a molto altro.