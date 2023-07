"A Messina vita dura per le carrozzine" - Tempostretto

La segnalazione. Marciapiedi asserviti alle auto e alle moto senza rispetto per pedoni, disabili e bambini in carrozzina

Da tempo denunciamo attraverso le immagini dei lettori la condizione dei marciapiedi messinesi troppo spesso asserviti alle auto e alle moto senza rispetto per i pedoni e, soprattutto, per i soggetti più fragili. In questo caso a creare maggiore disagio è lo scooter, parcheggiato sul marciapiede in una posizione che costringe chi transita o piedi o in carrozzina a doversi spostare sulla strada. Ma anche l’auto posteggiata all’angolo fa la sua parte.