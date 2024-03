A Milazzo arriva lo “sportello Lis” per cittadini con disabilità uditiva

La città di Milazzo ha messo a disposizione un nuovo sportello comunale, destinato ai cittadini sordi con la presenza di un’interprete Lis

MILAZZO – La città di Milazzo si dota di un nuovo strumento per il cittadino. Già attivo il nuovo “sportello Lis” destinato alle persone con disabilità uditiva. Lo sportello, attualmente in fase sperimentale, prevede la presenza di un’interprete che utilizzerà la Lingua Internazionale dei Segni (Lis) per favorire l’utilizzo di vari servizi ai cittadini sordi.

«Il progetto –spiega la consigliera comunale Maria Magliarditi– prevede l’erogazione di servizi specifici, di consulenza diretta presso gli sportelli attivi per relazionarsi con uffici pubblici e privati, servizi dedicati ai cittadini: uffici comunali, Inps, sindacati, tribunale, studi privati( medici, legali, etc..), riunioni( scolastiche, di lavoro), informazioni riguardo monumenti, musei e paesaggi rilevanti da un punto di vista storico, artistico e culturale».

Lo “sportello Lis” sarà attivo tutti i giovedì dalle 8.30 alle 13.30 presso il complesso Diana. In questa fase sperimentale, lo sportello resterà operativo sino all’11 giugno 2024 ma l’auspicio è che possa diventare un punto fisso tra i servizi proposti in città.