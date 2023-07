A Milazzo arrivano i 15 vigili urbani “stagionali” - Tempostretto

Lo scorso 26 luglio il giuramento dei nuovi 15 vigili urbani, assunti dal Comune di Milazzo per far fronte all’afflusso di presenze nella stagione estiva

MILAZZO – La città del Capo assume, come annunciato nei giorni scorsi, 15 nuovi vigili urbani che opereranno per la stagione estiva al fine di garantire il controllo del territorio anche in funzione del maggior afflusso di turisti e visitatori in città.

Lo scorso 26 luglio il giuramento alla presenza della segretaria generale, Andreina Mazzù. I 15 vigili presteranno servizio per 24 ore settimanali nell’arco di questi due mesi ed entreranno in servizio già dalla giornata di oggi.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili e l’assessore alla viabilità Francesco Coppolino hanno commentato: «Una ulteriore presenza importante sul territorio per dare ulteriore impulso e assicurare una maggiore presenza soprattutto ai servizi di polizia stradale, ma anche per il controllo del decoro urbano (deposito dei rifiuti), occupazione della sede stradale e supporto a manifestazioni ed eventi che sono tipici della stagione estiva. Tale personale sarà impiegato anche nelle fasce notturne».