A Milazzo arrivano i Tiromancino e Lello Analfino dei Tinturia

Ospiti musicali d’eccellenza attesi nella città di Milazzo, dove sono si esibiranno i Tiromancino e Lello Analfino dei Tinturia. Ecco tutte le date

MILAZZO – Non sono ancora terminati gli appuntamenti nella città del Capo, dove nelle scorse settimane sono stati ospitati eventi come il Milazzo Film Festival e il Mish Mash Festival. Adesso c’è grande attesa per i concerti dei Tiromancino e di Lello Analfino dei Tinturia.

Già fissate le date: Lello Analfino poterà la propria musica sulla Marina Garibaldi il prossimo 2 settembre. Si esibiranno sul Lungomare il 3 settembre, invece, i Tiromancino.

Artisti d’eccellenza che prolungheranno gli eventi estivi anche nelle prime giornate di settembre quando si svolgerà un ulteriore evento, reduce degli ottimi risultati già registrati: il 4, il 5 e il 6 settembre tornerà il “Milazzo Gourmet” per tre giorni dedicati all’enogastronomia locale tra le mura della cittadella fortificata.