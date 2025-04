A Milazzo due progetti per assegno civico e contributo di solidarietà

Due le iniziative lanciate dal Comune di Milazzo, che riguarderanno la percezione dell’assegno civico e il contributo di solidarietà

MILAZZO – Il Comune di Milazzo lancia due iniziative a sostegno delle persone in difficoltà economica. Si tratta di progetti finanziati dalla Regione Sicilia e promossi dall’ufficio dei servizi sociali del Comune.

Il primo progetto è legato ai percettori dell’assegno civico e sarà destinato a soggetti adulti in situazioni di marginalità lavorativa. L’iniziativa prevede il coinvolgimento dei soggetti interessati in attività utili al territorio, come la manutenzione del verde pubblico e la pulizia delle strade. I partecipanti riceveranno un contributo di 500 euro al mese per tre mesi, con un impegno settimanale di 20 ore.

La seconda iniziativa, invece, riguarda l’erogazione di un contributo di solidarietà grazie ai fondi dell’assessorato regionale della famiglia. Il contributo, che può arrivare sino a 5000 euro per nucleo familiare, sarà rilasciato sulla base di progetti di utilità per la collettività, tra cui la pulizia del territorio, la custodia e la manutenzione di giardini e strade e i servizi scolastici.