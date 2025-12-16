Reggio. Confcommercio celebra i ‘Maestri del Commercio 2025’

Falcomatà, ha preso parte alla tradizionale cerimonia delle benemerenze istituite dall'associazione di categoria

REGGIO CALABRIA – “È un premio alle grandi capacità imprenditoriali reggine, alla tradizione e all’identità del nostro territorio. Partecipo sempre con grande piacere perché si tratta di realtà storiche del commercio cittadino che tengono alto questo settore. Giustamente Confcommercio, istituendo questo premio ‘Maestri del commercio’, ed è anche un invito ad una riflessione sulla necessità di quanto, anche nel campo imprenditoriale, ci sia bisogno di maestri, intesi come punto di riferimento, anche per i giovani imprenditori che si affacciano a queste attività. In questo caso è sempre più attuale il concetto di ‘tradizione e innovazione’.

Ringrazio il presidente di ’50&più’ Francesco De Carlo e il presidente di Confcommercio Lorenzo Labate perchè anche in questa occasione sono riusciti ad organizzare un bel momento celebrativo”. Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo oggi alla consegna dei riconoscimenti ‘Maestri del commercio 2025’, istituiti dall’associazione ‘50&più’ d’intesa con Confcommercio. L’evento si è svolto nel salone della Camera di Commercio, alla presenza di diverse autorità cittadine, tra le quali anche l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Alex Tripodi.

“Come Amministrazione comunale e metropolitana – ha aggiunto il primo Cittadino portando il suo saluto alla platea di imprenditori reggini – estendo i sentimenti di gratitudine e ringraziamento anche ai premiati, per quanto hanno fatto nella loro professione, so quanto sia importante avere al proprio fianco le istituzioni, soprattutto in un momento in cui il commercio locale subisce una concorrenza globale difficile da contrastare.

Proprio in queste ore presenteremo una misura che come Comune abbiamo pensato per sostenere le aziende in ambito occupazionale. E’ un ulteriore segnale di quanto l’Amministrazione stia provando, pur tra le tante difficoltà che riguardano la PA, soprattutto al sud, a stare vicina al mondo dell’impresa. Spero che queste attività, unite ad una ripresa complessiva del tessuto socio economico cittadino, possano rappresentare una spinta propulsiva nei confronti dei nostri imprenditori, che non finiremo mai di ringraziare per la straordinaria attività che quotidianamente svolgono sul nostro territorio”.