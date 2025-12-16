Messina, tra idee, progetti e cultura imprenditoriale: “Partiamo dagli studenti”

In commissione il dibattito con il Gruppo Giovani imprenditori di Sicindustria. Dialogo aperto con l'amministrazione e le scuole: "Iniziative già dalle medie"

MESSINA – Oltre 50 imprenditori tra i 18 ai 40 anni, per circa 100 aziende. Ma anche e soprattutto progetti per coinvolgere gli studenti già dalle scuole medie e veicolare una cultura imprenditoriale in grado di formare gli imprenditori del futuro. È di questo che si è parlato durante la seduta odierna della terza commissione consiliare, presieduta da Emilia Rotondo. La presidente ha invitato l’assessora alle Politiche giovanili e scolastiche Liana Cannata, la neo eletta presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina Claudia Brudetto e il vicepresidente Stelio Verzera.

Cannata: “Percorso condiviso con Sicindustria Giovani”

Cannata in apertura di lavori ha spiegato: “Con Sicindustria Giovani Messina abbiamo iniziato un percorso tempo fa. Con la neo presidente Brudetto parliamo da tempo per mettete in campo iniziative per accorciare la distanza tra i giovani e il mondo imprenditoriale. Non è mai troppo presto per capire che ognuno può scegliere il proprio destino anche cercando di investire in città. Il nostro percorso di sinergia e condivisione proseguirà, tra istanze e proposte alla cittadinanza”.

Brudetto: “Fieri di avere 50 associati”

La presidente Brudetto ha ringraziato per l’invito e ha spiegato che “i giovani imprenditori sono un movimento autonomo e apartitico, con ragazzi dai 18 ai 40 anni. Non parliamo solo di imprenditori ma anche di giovani che operano in aziende con ruoli di rilevanza. A livello nazionale parliamo di 13mila associati circa. Ad oggi sul nostro territorio siamo a circa 50 associati. I questi 4 anni abbiamo fatto un lavoro importante per farli aumentare e siamo fieri di questo. Contiamo 100 aziende che operano all’interno del movimento dei Giovani Imprenditori. Siamo entrati in contatto con circa mille studenti, tra medie, superiori e università. Vogliamo mantenere un dialogo aperto per veicolare la mentalità imprenditoriale, non a caso tra i punti principali c’è la formazione. Le classi imprenditoriali vanno formate già a partire dalla scuola”.

Progetti e obiettivi

“Abbiamo messo in campo – ha proseguito – il progetto Eureka Funziona, con le classi di scuola media, in cui ai ragazzi diamo dei kit con cui creare un prodotto attraverso l’affiancamento dei corsi di Ingegneria dell’Università di Messina. Da lì si arriva a una competizione che porta il prodotto migliore a essere premiato”. E ancora: “L’altro progetto si chiama Idee in Azione e riguarda le scuole superiori. È un progetto con Junior achievements Italia. Serve a far prendere confidenza con il mondo imprenditoriale. Oltre alla realizzazione di un piccolo progetto imprenditoriale, i ragazzi dovranno presentare le idee e far vincere il loro progetto. Negli ultimi due anni Messina ha vinto a livello regionale. Quest’anno le scuole a partecipare sono 3”.

Brudetto ha spiegato di voler creare uno sportello d’ascolto per chi vuole fare impresa, per dare supporto a chi nonostante la giovane età voglia fare impresa ma è bloccato dalla mancanza di informazioni o dagli iter burocratici. E ha parlato di Unimpiego, progetto portato avanti a livello nazionale e che permette a chiunque di restare aggiornati sulle posizioni aperte all’interno delle imprese locali. Tra i temi anche l’innovazione, con particolare attenzione all’economia circolare e all’ecosostenibilità, con uno sguardo all’internazionalizzazione. Con lei in aula anche il vicepresidente Stelio Verzera.

Rotondo: “Un futuro migliore per Messina”

Emilia Rotondo, presidente della commissione, ha poi tratto le sue conclusioni: “Abbiamo avuto l’onore di ascoltare il nuovo gruppo giovani di Sicindustria Messina. È stato un momento importante per i giovani imprenditori messinesi, che potranno continuare a lavorare insieme per promuovere lo sviluppo economico e l’innovazione nella nostra città. La presidente Brudetto e il Vice Presidente Verzera hanno presentato il loro programma, illustrando punto per punto le loro proposte e obiettivi, rappresentando inoltre come negli ultimi anni il loro gruppo è cresciuto esponenzialmente arrivando ad oltre 50 iscritti.

Sono stata particolarmente colpita dalla loro idea di monitorare i posti disponibili presso le aziende del territorio, per offrire opportunità ai giovani che vogliono rientrare in Sicilia”.

E infine: “In qualità di Presidente di Commissione, ho proposto di convocare una seduta a distanza di qualche mese, per ascoltare i progressi e i risultati ottenuti. Sono fiduciosa che questi giovani imprenditori saranno in grado di realizzare grandi cose e di contribuire allo sviluppo della nostra città. Complimenti ancora a questi giovani imprenditori che hanno lavorato per il rinnovo del gruppo e buon lavoro. Sono convinta che insieme possiamo costruire un futuro migliore per la nostra città”.