A Milazzo il primo Festival “Senza Glutine” dedicato alla celiachia

A Milazzo maestri chef esperti in pietanze senza glutine, musica e divertimento

MILAZZO – Un festival dedicato alla celiachia e al cibo senza glutine, a Milazzo. Si tratta del primo appuntamento in assoluto in tutta la Sicilia, dedicato alle persone celiache e a quanti desiderano provare le pietanze senza glutine.

Il programma dell’evento

L’appuntamento è ideato dall’Associazione Italiana Celiachia Sicilia e organizzato con il patrocinio del Comune da Sicily Event, in collaborazione con Ristoworld Italy, le associazioni Cuochi Sicilia e Non Solo Cibus e la Fondazione Its Academy Albatros.

Sabato 27 e domenica 28 aprile, in piazza Caio Dullio, due giornate con maestri chef che si esibiranno in veri e propri “show cooking” e le esibizioni di artisti da tutto il territorio. Sabato 27 aprile alle 20 si terrà il concerto dei “MòKanta” mentre domenica alle 17 si esibiranno le “Serio Sisters”, Agata e Francesca. Prevista anche l’esibizione del gruppo “La chiave del ritmo” con Davide Nastasi e un Dj set conclusivo dell’evento.

Sensibilizzare sulla celiachia

Il presidente di Aic Sicilia, Paolo Baronello, ha sottolineato l’importanza dell’evento che “rappresenta un’occasione unica per celebrare l’inclusività e la diversità, promuovendo al contempo uno stile di vita sano e consapevole”.

L’appuntamento sarà anche una buona occasione per sensibilizzare sulla celiachia, sempre troppo poco conosciuta, nonché sulle conseguenze dell’ingerire cibo con glutine per chi presenta questa patologia. Per questo motivo interverranno anche Claudio Romano, direttore di Gastroeneterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica dell’Università di Messina, e la dietista Mary Urso. Nel corso dei loro interventi si discuterà della Celiachia e della dieta del celiaco, del glutine e dei suoi effetti.