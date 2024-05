Cardiologia a Messina, al congresso “La pratica clinica al centro” medici da tutta Italia

Un successo l'appuntamento organizzato dal dottor Roberto Caruso, responsabile della UF Cardiologia dell’Istituto Franco Scalabrino Giomi di Ganzirri

MESSINA – Anche quest’anno, all’hotel Royal, si è rinnovato l’appuntamento con la cardiologia e la cardiologia riabilitativa con il secondo congresso “La pratica clinica al centro”, organizzato dal dottor Roberto Caruso, responsabile della UF Cardiologia dell’Istituto Franco Scalabrino Giomi di Ganzirri.

Prevenzione, gestione ospedaliera e territoriale ambulatoriale delle patologie cardiologiche sono stati alcuni dei temi più importanti trattati.

L’evento, che si è svolto con la collaborazione di Sa.Ma che ha curato la segreteria organizzativa, ha visto la partecipazione un board scientifico interdisciplinare di altissimo profilo proveniente da tutta Italia.

Valutato il follow-up per la gestione territoriale del paziente, sottolineando l’importanza sociale e sanitaria della riabilitazione nella patologia cardiaca. Dopo il successo dello scorso anno, anche in questa occasione si è scelto di utilizzare un format didattico altamente interattivo nelle cinque sessioni previste. Ogni fase è stata impreziosita da letture incentrate sull’argomento trattato e dal successivo dibattito che ne è scaturito. Il convegno era inserito nel programma di educazione continua in medicina per 100 partecipanti e rivolto a diverse figure professionali sanitarie.

“E’ stato bilancio decisamente positivo – ha detto il presidente, il dottor Roberto Caruso – grazie alla partecipazione di una settantina di colleghi e con una platea sempre attenta e presente. Sono molto contento perché sono stati affrontati diversi argomenti importanti che viviamo tutti i giorni nei nostri ospedali e ambulatori. La cardiologia riabilitativa è fondamentale per consentire il recupero clinico, funzionale e psicologico del paziente. Ci dà la possibilità di ottimizzare il trattamento farmacologico, associandolo ad un trattamento fisioterapico con l’obiettivo finale di renderlo autonomo e ridurre il rischio di eventuali ricoveri, in definitiva evitare le riacutizzazioni”.