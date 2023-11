A Milazzo in arrivo 32 nuove telecamere. Sbloccato finanziamento da 150mila euro

Sbloccato il finanziamento da 150mila euro per il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza nel Comune di Milazzo. In arrivo 32 nuove telecamere

MILAZZO – In arrivo 32 nuove telecamere nella città del Capo, dove si è da poco concluso l’impasse burocratico che aveva bloccato il finanziamento ricevuto dal Ministero dell’Interno.

Nello specifico, a Roma erano giunti numerosi ricorsi a seguito dell’esclusione di diversi comuni. Adesso il nuovo decreto del Ministero che chiarisce la questione e riconferma Milazzo tra le città beneficiarie del finanziamento. Si tratta di somme ripartite grazie al programma operativo complementare “Legalità 2014-2020 sicurezza urbana” finanziato dal Ministero dell’Interno e destinato a Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia.

«Non appena riceveremo le somme partiranno le procedure –dichiara il sindaco di Milazzo, Pippo Midili – L’obiettivo del decreto peraltro è chiaro: rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto delle forme di illegalità presenti nel territorio comunale nei siti a vocazione turistica, nei plessi scolastici e istituzionali, nelle aree vicino a locali notturni e dove vi sono insediamenti di stranieri senza fissa dimora».

Adesso Milazzo dovrà predisporre una quota di co-finanziamento per l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza, in quanto il progetto presentato è del costo di 200mila euro. L’impianto sarà destinato soprattutto a perfezionare le operazioni di vigilanza, in ambito di abbandono dei rifiuti, oltre che per la sorveglianza del centro cittadino dove alcune zone sono soggette a criticità soprattutto nelle ore notturne.