A Milazzo l’unione di due discipline moderne dà vita all’Hyrocr

Una competizione che mischia corsa ad ostacoli ed esercizi. Prevista anche gare per i più piccoli per farli appassionare

MESSINA – La città di Messina si prepara ad accogliere un evento che unisce due discipline in forte crescita: sabato 22 marzo arriva Hyrocr, format “ibrido” che fonde la struttura a stazioni tipica delle competizioni Hyrox con l’anima delle Ocr, tra ostacoli e passaggi che richiamano i percorsi militari resi celebri dalle Spartan Race.

La tipologia di gara

La gara è pensata per chi cerca intensità e varietà: il tracciato è scandito da 8 stazioni e si gareggia in coppia, con la possibilità di team dello stesso sesso o misti. Ad ogni stazione gli atleti affrontano un esercizio in modalità condivisa e un ostacolo, alternando corsa, forza, coordinazione e tecnica. Un’esperienza all’aperto che strizza l’occhio agli amanti delle gare “indoor” e, allo stesso tempo, offre agli appassionati OCR una proposta nuova, più strategica e completa.

Sede ed eventi collaterali

L’appuntamento è fissato in Via Rio Rosso 186, presso il Centro Sportivo Apd Sikelia (Milazzo). Tutte le informazioni utili, incluse modalità di iscrizione, regolamento e aggiornamenti, sono disponibili sulle pagine social di Ocr Sharks Messina e Nettuno OcRace, dove sono pubblicate anche le locandine ufficiali. In programma anche Nettuno Ocr Young, spazio anche ai più giovani con una gara dedicata a chi ha tra i 6 e i 17 anni: percorso corto ad ostacoli, pensato per far vivere ai ragazzi un primo approccio alle Ocr in chiave sicura e divertente.