Gli alunni della V A del Verona Trento 1980-81 si ritrovano 45 anni dopo

Con loro a Messina anche la professoressa Amalia De Pasquale

MESSINA – Gli ex ragazzi della V A elettrotecnici dell’Istituto Verona Trento, anno 1980-81, si sono riuniti per festeggiare i 45 anni dal diploma, ritrovandosi tra loro con l’entusiasmo e l’affetto di sempre, coinvolgendo in questo momento speciale anche la loro insegnante di lettere del triennio, prof.ssa Amalia De Pasquale, che ha condiviso con loro ricordi e momenti indimenticabili.

Erano presenti all’incontro, da sinistra in piedi: Pandolfino Giuseppe, Calarco Domenico, Gangemi Santi, Puglisi Carmelo, Muscarà Pietro, Spadaro Giovanni, Giorgione Giovanni, Rodio Antonio, Cannata Giovanni, Frassica Antonino, Zuccaro Giuseppe, Vinci Salvatore, Campagna Marcello, Santoro Nicola; in mezzo in piedi: prof.ssa De Pasquale Amalia; seduti da sinistra: Spadaro Maria Letizia, De Salvo Salvatore, Burgio Giovanni.