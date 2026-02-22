Superlativa UniMe, vinto il derby contro la vice capolista Copral Catania

Prestazione convincente, iniziano determinati e restano sempre avanti gli uomini di coach Misiti. Finale 14-8, Geloso trascinatore con cinque reti

MESSINA – Vittoria da grande per la Ssd UniMe. La formazione universitaria di coach Misiti si toglie una bella soddisfazione nella decima giornata di campionato e prima del girone di ritorno. Avversaria alla Cittadella Sportiva Universitaria sabato la vice capolista Copral Waterpolo che incappa nella seconda sconfitta del suo campionato. 14-8 il punteggio finale con Geloso autore di cinque reti, ma a segno tra i locali in otto giocatori su dodici di movimento, escludendo i due portieri.

Sfida giocata con attenzione difensiva ma anche con cattiveria agonistica sin dai primi minuti. UniMe sempre avanti nel punteggio e che prova in diverse occasioni a scappare via. Ci riuscirà bene tra terzo e quarto quarto con gli ospiti etnei incapaci di reagire. Terza vittoria in campionato, tutte e tre tra le mura amiche, e settimana prossimo turno di riposo. Si tornerà in campo tra due settimane l’otto marzo, alla piscina Scandone per la sfida contro la Cesport Italia.

Ssd UniMe – Copral Waterpolo 14-8

Buon avvio degli universitari che passano a condurre col rigore di Geloso, sprecano un contropiede in due contro uno ma poi va a segno Cama per il momentaneo 2-0. Catania per gli etnei furma una doppietta, entrambe le volte in superiorità numerica, e pareggia. A quel punto si prosegue a braccetto, segna Geloso risponde Fiorito con un rigore, poi la rete di D’Angelo fissa il primo quarto sul 4-3.

Nel secondo quarto prova ad allungare ancora Messina con una rete di Vinci da lontano, ancora Catania per la Copral, tiro da lontano e poi contropiede per il 5-5. Si riprende a rispondere colpo su colpo, D’Angelo e poi Fiorito. Nel finale un altro rigore di Geloso manda avanti gli universitari, poi doppia parata di Caliri in situazione di superiorità per la Copral e a fine quarto una bella combinazione tra gli universitari porta Denaro alla rete dell’8-6.

Terzo quarto in cui i ritmi calano. Geloso e Sciabà, in superiorità, allungano per Messina (10-6), ma tra le file ospiti Catania viene espulso e lascia in suoi in inferiorità per 20 secondi ma soprattutto non può rientrare più. Nell’ultimo quarto l’UniMe dilaga, Sciabà e Petru firmano il massimo vantaggio sul 12-6. Arena e Fiorito provano a limitare i danni, ma la quinta rete di Geloso e la rete di Mazza nel finale mettono la parola fine sul trionfo dell’UniMe per 14-8. Mister Misiti nel finale di partita lascia spazio anche al secondo portiere Gennaro.

Tabellino

Ssd UniMe: Caliri, Falsone, Geloso 5, Denaro 1, Albarino, Di Caro, D’Angelo 2, Vinci 1, Ianc 1, Mazza 1, Sciabà 2, Cama 1, Gennaro, Costa.

Allenatore: Francesco Misiti.

Copral Waterpolo: Mannino, Maggiuli, Impellizzeri, Marrano, Torrisi, Bakaric, Arena 1, Riggio, Catania 4, Ferlito, Zummo, Fiorito 3, Nicolosi.

Allenatore: Manlio Mentesana.

Parziali: 4-3, 4-3, 2-0, 4-2.

Superiorità: 1/5, 2/11.

Rigori: 2/2, 1/1.

Arbitro: Michele Minelli di Trieste.