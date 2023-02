A Milazzo torna la “City Nature Challenge” organizzata dal MuMa

Torna la “City Nature Challenge”. Nella scorsa edizione la città di Milazzo è stata la prima in tutta Italia, per specie osservate e per partecipanti

MILAZZO – La città del Capo si prepara alla nuova edizione della “City Nature Challenge”. L’evento ogni anno coinvolge diverse città italiane vedendo i cittadini trasformarsi in documentaristi e osservatori della natura, raccogliendo materiale fotografico che sarà poi utilizzato da studiosi ed esperti per approfondire il tema della biodiversità.

L’edizione 2022 ha visto Milazzo primeggiare in tutta Italia, tanto per le specie osservate quanto per il numero di partecipanti con oltre 10.000 osservazioni, più di 1.500 specie osservate e 250 partecipanti. Buoni i risultati anche a livello europeo, lo scorso anno Milazzo si è posizionata 45esima città tra le 445 che hanno partecipato alla “City Nature Challenge”.

L’appuntamento con l’edizione 2023

Quest’anno l’evento sarà organizzato nuovamente dal Museo del Mare di Milazzo, fondato dal biologo Carmelo Isgrò che nel territorio è particolarmente attivo nelle iniziative volte alla difesa degli ecosistemi marini. L’appuntamento è fissato dal 28 aprile all’1 maggio.

