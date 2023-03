A Milazzo tra paesaggi naturalistici e leggenda: le piscine di Venere

Uno dei luoghi più incredibili del comprensorio, le piscine di Venere a Capo Milazzo offrono scorci naturalistici e una storia che trae origine dal mito

MILAZZO – Partiamo alla scoperta di uno dei luoghi più interessanti del comprensorio tirrenico. Siamo nella città del Capo dove, presso l’Area Marina Protetta, si trovano le incredibili Piscine di Venere: uno specchio d’acqua circondato da rocce che nelle giornate più limpide offre una visuale sulle isole Eolie.

Come raggiungere le Piscine di Venere

Per raggiungere le Piscine di Venere è necessario recarsi a Capo Milazzo e raggiungere “La scalinata per il paradiso”. Si tratta di una ripida scalinata, incastonata tra rocce e piante, dalla cui sommità è possibile osservare le Piscine di Venere e il cui nome pare sia un omaggio al famoso brano dei Led Zeppelin. Circa 200 scalini da percorrere per essere ricompensati con la magnifica vista offerta dallo specchio d’acqua tanto caro alla dea dell’amore.

Ma perché le piscine di Venere prendono questo nome?

Un nome che affonda le proprie origini nel mito e nella leggenda, quello delle Piscine di Venere. La tradizione, infatti, vuole che la dea dell’amore Venere fosse solita bagnarsi presso lo specchio d’acqua di Capo Milazzo, al fine di purificarsi e recuperare la verginità perduta. La posizione stessa dello specchio d’acqua, tuttavia, non è casuale: da questo punto è possibile osservare l’isola di Vulcano, anch’essa dedicata ad una divinità e non ad una divinità a caso. Il dio Vulcano, dall’età classica assimilato alla mitologia del dio Efesto, è infatti sposo di Venere e secondo le leggende pare fosse solito osservare la moglie da lontano tanto per amore quanto per gelosia.

Nella zona di Milazzo sono presenti, tuttavia, altre versioni del mito che ha dato origine al nome delle Piscine di Venere. Secondo qualcuno a recarsi presso lo specchio acqueo non sarebbe stata la dea dell’amore bensì una ninfa la cui bellezza fosse paragonabile a quella della stessa Venere.

Insomma, un luogo che offre più di una semplice vista mozzafiato, sicuramente interessante anche per la sua storia e che merita almeno una visita soprattutto col ritorno delle belle giornate. Una curiosità per concludere: le Piscine di Venere di Milazzo hanno una “gemella” situata presso la zona di Baunei, in Sardegna. Anche qui pare, secondo le leggende locali, che Venere fosse solita fare il bagno.