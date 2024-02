A Milazzo un servizio veterinario comunale h24

Pubblicato l'avviso di interesse

MILAZZO – A Milazzo si punta all’attivazione di un servizio veterinario h24, che possa intervenire tanto in soccorso agli animali domestici quanto per l’avvio di una campagna di sterilizzazione degli animali randagi. L’intendimento è quindi quello di mettere a disposizione l’assistenza veterinaria per tutto il territorio, con la possibilità di rivolgersi direttamente alle autorità competenti.

Già pubblicato l’avviso di interesse, che si rivolge tanto alle associazioni quanto ai professionisti del settore. Per l’iniziativa è prevista l’attivazione di un accordo quadro, per l’importo di 120mila euro.

«In questo modo -spiega il Comune di Milazzo- si riuscirà ad avere una stima della popolazione di randagi presenti in città e cercare di arginare il continuo proliferare di cucciolate che non fanno altro che aumentare il randagismo, attraverso la sterilizzazione programmata di cani e gatti. Non solo, si andrà a risolvere un annoso problema riguardante i soccorsi che spesso si è impossibilitati a fornire ad un animale in difficoltà, proprio per l’assenza di un veterinario convenzionato con i comuni. Un senso di civiltà che sicuramente migliorerà le condizioni di vita dei randagi stessi, che sarà possibile curare e tutelare nel migliore dei modi».