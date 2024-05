A Milazzo una nuova area attrezzata per cani, con percorsi dedicati

Completati i lavori di realizzazione della nuova area attrezzata per cani, un’area di 600 mq, a Milazzo nella riviera di Ponente

MILAZZO – Una nuova area dedicata agli amici a quattro zampe, nel Comune di Milazzo. Nella riviera di Ponente, in via del Marinaio d’Italia, è stato realizzato il parco “Agility Dog”. Si tratta di un’area di 600 mq con attrezzature dedicate ai cani e percorsi studiati la cui edificazione fa seguito all’area per sgambatura inaugurata nei mesi scorsi.

Il parchetto, spiega il Comune, è stato realizzato con l’obiettivo di fornire ai padroni dei cani una zona in cui far eseguire ai propri animali attività motoria. In questo modo ai cani viene data la possibilità di eseguire esercizi e sviluppare una connessione con il proprio padrone.

«La realizzazione di tale progetto -ha dichiarato Midili- si inserisce in un quadro più ampio di rendere fruibile a tutti le aree comuni, creando più zone possibili riservate allo svago e al ritrovo. Un’area decorosa e attrezzata, ben diversa dalla vetusta area che era presente sempre a Ponente, ormai in disuso, che sarà dismessa».

Articoli correlati