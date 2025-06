A Naso torna Ciuri arti e culuri

Seconda edizione dell'evento tra tradizioni e partecipazione. Il programma dell'8 giugno

Naso- Assaggio d’estate domenica 8 giugno con la seconda edizione di “Ciuri Arti e Culuri”, manifestazione promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. L’appuntamento in programma a partire dalle 16.30 si preannuncia un’importante occasione di valorizzazione culturale e territoriale.

Il programma

Giunta alla seconda edizione, la manifestazione si aprirà alle 9.30 con la quarta tappa del tour guidato “Tra arte e natura”, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del centro storico, tra vicoli, scorci panoramici e testimonianze del passato.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, si susseguiranno numerosi appuntamenti: la sfilata dei carretti siciliani darà il via alle attività, seguita da esibizioni di artisti e infioratori, spettacoli teatrali e momenti di intrattenimento musicale. Non mancheranno aree dedicate all’animazione per bambini, oltre a un’esposizione di opere d’arte e mezzi d’epoca che arricchiranno ulteriormente il percorso della manifestazione.

Tradizione e partecipazione

“Ciuri Arti e Culuri” si conferma come un’iniziativa capace di coniugare tradizione e partecipazione, in un contesto che rende omaggio all’identità culturale del territorio. Le vie di Naso si animeranno di colori, suoni e presenze, offrendo una domenica all’insegna della condivisione e della riscoperta di uno dei centri storici più rappresentativi della Sicilia interna.

Bellezze di Naso

“Eventi come questo sono fondamentali per rafforzare il senso di comunità e promuovere il territorio – afferma il sindaco Gaetano Nanì –, ‘Ciuri Arti e Culuri’ è l’ennesima occasione per mostrare la bellezza, l’arte e la vitalità di Naso. Puntare sempre più a valorizzare il nostro patrimonio, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza autentica e partecipata: questa è la chiave di svolta per una Sicilia più consapevole, attrattiva e orgogliosa della propria identità.”-