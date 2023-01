A Natale scopre di avere un tumore al cervello, operata per 12 ore al Papardo: "Intervento perfettamente riuscito" - Tempostretto

La 32enne è stata operata dal prof. Cardali con uno speciale microscopio e altra tecnologia avanzata

MESSINA – Dodici ore sotto i ferri per rimuovere una lesione tumorale al cervello, scoperta poco prima di Natale. L’intervento, eseguito con tecniche innovative all’Ospedale Papardo di Messina, è “perfettamente riuscito”. A raccontare la storia della paziente 32enne è stato lo stesso reparto di Neurochirurgia dell’azienda ospedaliera messinese con un post sui social.

“Scoprire a 32 anni – si legge – di avere una lesione tumorale al cervello, e per giunta poco prima di Natale, è una mazzata terribile. Ma Giulia (nome di fantasia) non ha avuto paura. Si è fatta forza e si è affidata alle mani del prof. Massimo Cardali”. Un intervento non semplice, durato 12 ore, ma che viene definito “perfettamente riuscito”. Il professor Cardali, supportato dall’èquipe di sala operatoria, è intervenuto in una zona profonda del cervello della giovane paziente, avvalendosi di uno speciale microscopio e di altra tecnologia avanzata.