A proposito di auto davanti agli scivoli... - Tempostretto

Serve un cambio di mentalità nelle abitudini di tanti automobilisti messinesi: il proprio personale interesse non deve calpestare i diritti altrui.

Appena ieri, mercoledì 19 ottobre denunciavamo per l’ennesima volta l’incivile abitudine di parcheggiare davanti agli scivoli. Oggi pubblichiamo una segnalazione WhatsApp pervenuta al nostro numero 366.8726275 che documenta questa inaccettabile forma di inciviltà sul viale San Martino.

Auto davanti agli scivoli

Ieri abbiamo anche avuto modo di apprezzare sul campo l’azione repressiva svolta dalla Polizia municipale che ha elevato numerosi verbali. Chiediamo che questa mobilitazione continui e non venga svolta episodicamente.

Naturalmente speriamo che, a prescindere dalle sanzioni, prevalga finalmente negli automobilisti messinesi una mentalità orientata al rispetto dei diritti altrui. In questo caso, poi, il cambio culturale è ancora più necessario perché ad essere pregiudicata è la sacrosanta libertà di movimento di soggetti deboli, come disabili e bambini in carrozzina.