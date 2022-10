Messina. La vergogna dei parcheggi davanti agli scivoli per i disabili FOTO - Tempostretto

Oggi le multe, ma non basta. Bisogna trovare soluzioni per impedire situazioni che si ripetono

MESSINA – Che Messina sia una giungla dal punto di vista di traffico e parcheggi non lo si scopre certo oggi. Ciò non toglie che quanto accade ogni mattina in pieno centro è inaccettabile. Basta una semplice passeggiata dal Rettorato a Palazzo Zanca per poter ammirare decine di veicoli parcheggiati in maniera quantomeno fantasiosa, occupando gli angoli e impedendo la semplice discesa dai marciapiedi. Ciò che fa rabbia è che auto e motorini, spesso e volentieri, sono sistemati senza remore davanti agli scivoli che dovrebbero permettere a disabili in carrozzina, anziani e passeggini, di poter camminare lungo le vie cittadine.

A onor di cronaca, sul posto era presente anche una pattuglia della polizia municipale, che a suon di verbali stava completando il nostro stesso giro a piedi, per punire i trasgressori. Ma basterà? Che quello dei parcheggi sia un grosso problema per gli automobilisti è risaputo, ma questo non giustifica che vada impedito al resto dei cittadini, soprattutto ai messinesi svantaggiati, di poter semplicemente scendere da un marciapiede.

Questo scempio va impedito. Come? Una soluzione potrebbero essere i dissuasori negli angoli degli incroci, con il restringimento della carreggiata, ad esempio come nei pressi della Chiesa di Santa Caterina?. Ma qualcuno riesce a parcheggiare persino lì, come si vede dalle foto. Allora servono anche controlli costanti e un senso civico da sviluppare. Quest’ultimo un passaggio che appare sempre più difficile.