A Reggio arriva "Time for change", obiettivo: meno disuguaglianze - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Si chiama Time for change il nuovo progetto nato nell’ambito di Reggio resiliente, l’azione finanziata attraverso il Pon Metro che ha come obiettivo quello di supportare le fragilità e i processi d’inclusione sociale intervenendo sul terreno della cooperazione, della cultura e dello sport a favore di quanti operano quotidianamente in questi ambiti, in modo particolare nelle aree più degradate della città.

Il progetto è stato presentato stamattina al Comune dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, l’assessore comunale al Welfare Demetrio Delfino e i rappresentanti delle associazioni che coordinano il progetto, Antonio Raffa, presidente dell’Istituto per la famiglia sezione n. 289 (quale Ente capofila), Letizia Romeo, presidente UniPace e Patrizia D’Aguì, presidente cooperativa Txt Salus.

Quattro servizi e “cuore” a Catona

Obiettivo principale del progetto è la riduzione delle disuguaglianze nel territorio periferico reggino, il potenziamento e la promozione dell’inclusione sociale delle categorie più fragili della popolazione. In questo contesto sono quattro i servizi che vedranno la luce all’interno di Time for change e che avranno quale presidio fisico di riferimento l’Istituto per la famiglia sezione n. 289 che ha sede nella frazione Concessa di Catona, estrema periferia Nord della città.

Nello specifico, i servizi erogati sono Sportello sociale, orientamento alimentare, accoglienza temporanea diurna/notturna e servizi sociosanitari e socioassistenziali domiciliari.

«Prestare la giusta attenzione ai più deboli»

«Un’Amministrazione può dirsi davvero responsabile solo se è in grado di prestare la giusta attenzione ai più deboli – così Brunetti -. Siamo perfettamente consapevoli delle tante criticità che ancora insistono nelle diverse zone della città. Questo progetto è uno strumento che interviene perfettamente in questo contesto, consentendoci di lanciare un segnale positivo di prossimità a quanti vivono in condizioni di disagio e difficoltà. Un segnale che va anche nella direzione della tutela della dignità dell’individuo e delle famiglie».

Quanto poi al bando Reggio resiliente, ha evidenziato l’assessore Delfino che «facendo leva sul Pon Metro, ci consente di rilanciare l’azione delle associazioni e delle cooperative su tutto il territorio cittadino. Time for change è uno di questi, intervenendo su una forte carenza delle rete dei servizi attraverso l’attivazione di un quadro di attività ben precise e mirate. Un progetto importantissimo che il Comune è felice di finanziare e che auspichiamo possa nel tempo camminare con le proprie gambe».

