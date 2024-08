A Roccafiorita 50 filmmaker da 21 Paesi diversi per il raduno “Cinemadamare”

Il sindaco: "La nostra una comunità accogliente". Il 25 agosto la proiezione dei film

ROCCAFIORITA – A Roccafiorita è tutto pronto al raduno internazionale “Cinemadamare”, con protagonisti 50 filmmaker da 21 Paesi diversi, accolti dal sindaco Concetto Orlando, dal vicesindaco Santino Manuli, e dagli assessori Emilia Mazzullo e Nino Gemelli. Un’occasione per mostrare le tradizioni e le storie del bordo, come sottolineato dal sindaco. Nell’accogliere i filmmaker, Orlando ha affermato: “Siamo particolarmente lieti di accogliervi e di fornirvi tutto il necessario in modo che voi possiate realizzare i vostri film in Roccafiorita. La nostra è una piccola comunità ma estremamente accogliente e sono sicuro che sarà a disposizione per la riuscita dei vostri progetti. In particolare, vi segnalo fin da ora l’evento che caratterizzerà anche l’intera settimana che è la festa annuale della Madonna dell’Aiuto, che vi invito a seguire e anche a riprendere”.

La Carovana di filmmaker si è mesa subito a lavoro per utilizzare tutte le risorse del posto per la produzione dei propri filmati, che saranno pronti per la proiezione, che si sarà domenica, 25 Agosto alle ore ore 22:00, in piazza Autonomia. “Noi abbiamo voluto fortemente ‘Cinemadamare’ nel nostro Comune – aggiunge l’assessora alla Cultura Mazzullo – perché siamo convinti che la presenza di tanti giovani artisti provenienti da Paesi diversi, rappresenti un’occasione imperdibile per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio e anche per offrire un’opportunità ai ragazzi della zona, di vedere da vicino come funzioni la macchina del cinema e poter prendere parte, ricoprendo qualche ruolo, anche alla produzione dei cortometraggi”.

Nel corso dell’evento, anche i ragazzi stranieri presenti hanno manifestato grande interesse nei confronti della cultura siciliana e in particolare di Roccafiorita. Molti di loro hanno avuto modo di visitare da vicino un’area che fino ad oggi avevano potuto solo immaginare, attraverso la visione di grandi film o la lettura di opere immortali, che nel corso dei secoli hanno raccontato la nostra isola. Un invito ad approfondire la conoscenza della storia trimillenaria che ci caratterizza è venuto dal direttore della karmesse, Franco Rina, che ha esortato i giovani artisti a focalizzare la loro attenzione sul rapporto umano che rende particolarmente ricca la nostra società e che produce un’ospitalità “di cui questa terra in particolare e tutto il Sud possono andare fieri”. L’evento si è concluso con la consegna dei ciak da parte della Giunta ai registi che si apprestano a girare i loro film su tutto il territorio di Roccafiorita, momento che segna anche l’avvio ufficiale delle riprese sui tanti set che per un’intera settimana disegneranno il paesaggio urbano roccafioritano.

Particolarmente apprezzato anche il momento musicale offerto da una filmmaker che è anche violinista, che si è esibita nella esecuzione di alcune colonne sonore di film famosi, tra cui anche quella de “Il Padrino”.