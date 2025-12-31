Messina. Concerto di Capodanno: il grande repertorio d’opera per inaugurare il nuovo anno

Appuntamento al Teatro Vittorio Emanuele il 1. gennaio alle 19

MESSINA – Il Concerto di Capodanno del Teatro Vittorio Emanuele è un appuntamento che celebra l’inizio del nuovo anno attraverso il linguaggio universale della musica. Un percorso elegante e coinvolgente, che attraversa alcune delle pagine più amate del repertorio lirico e sinfonico, tra ouverture, cori celebri e melodie senza tempo.

Sul podio, la guida musicale è affidata a Matthias Fletzberger, interprete sensibile e raffinato, capace di valorizzare il dialogo tra orchestra e coro con equilibrio e slancio espressivo. Protagonista della serata è l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, cuore pulsante della vita musicale del Teatro, affiancata dal Coro lirico F. Cilea, preparato e diretto da Bruno Tirotta.

Insieme, orchestra e coro danno vita a un concerto pensato come un augurio musicale: un susseguirsi di atmosfere brillanti, appassionate e festose, che accompagnano il pubblico in un viaggio tra Bizet, Verdi, Puccini, Lehár, Strauss e Offenbach.

Un modo solenne e gioioso per accogliere il nuovo anno, lasciandosi guidare dall’energia dell’orchestra, dalla forza delle voci e dal fascino intramontabile del grande repertorio.



Il programma: