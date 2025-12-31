 Messina. Concerto di Capodanno: il grande repertorio d’opera per inaugurare il nuovo anno

Redazione

mercoledì 31 Dicembre 2025 - 08:30

Appuntamento al Teatro Vittorio Emanuele il 1. gennaio alle 19

MESSINA – Il Concerto di Capodanno del Teatro Vittorio Emanuele è un appuntamento che celebra l’inizio del nuovo anno attraverso il linguaggio universale della musica. Un percorso elegante e coinvolgente, che attraversa alcune delle pagine più amate del repertorio lirico e sinfonico, tra ouverture, cori celebri e melodie senza tempo.

Sul podio, la guida musicale è affidata a Matthias Fletzberger, interprete sensibile e raffinato, capace di valorizzare il dialogo tra orchestra e coro con equilibrio e slancio espressivo. Protagonista della serata è l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, cuore pulsante della vita musicale del Teatro, affiancata dal Coro lirico F. Cilea, preparato e diretto da Bruno Tirotta.

Insieme, orchestra e coro danno vita a un concerto pensato come un augurio musicale: un susseguirsi di atmosfere brillanti, appassionate e festose, che accompagnano il pubblico in un viaggio tra Bizet, Verdi, Puccini, Lehár, Strauss e Offenbach.

Un modo solenne e gioioso per accogliere il nuovo anno, lasciandosi guidare dall’energia dell’orchestra, dalla forza delle voci e dal fascino intramontabile del grande repertorio.

Il programma:

  • G.BIZET Carmen
    Ouverture – Entr’acte Atto 2° – Entr’acte Atto 3° – Entr’acte Atto 4°
    Coro del Atto 4° “Voici la quadrille”
  • G. VERDI La Traviata
    Preludio – Coro delle zingarelle – Coro degli matadori
  • G. PUCCINI Turandot
    Gira la cote – Perché tarda la luna
  • G. VERDI I vespri siciliani
    Ouverture
  • F. LÉHAR La vedova allegra
    Introduzione – Vilja-Lied – Coro di Grisettes – Tace il labbro
  • J. STRAUSS
    Sangue viennese – Pizzicato Polka
  • J. OFFENBACH Orfeo all’inferno
    Ouverture

